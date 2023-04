Serie A femminile | è l’anno della Roma ormai vicina allo scudetto

... al termine di un grande match, il Pescara attualmente capolista inA proprio davanti alle bitontine. Grande festa nel Palazzetto e in città, con le ragazze accolte nel centro storico per un ...La Vero Volley Milano batte in quattro set la Trasportipesanti Casalmaggiore (25 - 21, 25 - 22, 22 - 25, 25 - 21)nel terzo turno dei quarti di finale dei Playoff Scudetto dellaA12022/2023 di volley e chiude la. Dopo la vittoria in gara - 1 le ragazze di Marco Gaspari riescono a raggiungere l'obiettivo in gara - 3 conquistando l'accesso per le ...Inizia il conto alla rovescia per Savino Del Bene Scandicci - Vero Volley Milano , partita valevole per il primo turno delle semifinali dei Playoff Scudetto dellaA12022/2023 di volley. Le toscane di Massimo Barbolini hanno superato in due partite Bergamo ed ora scendono sul campo di casa per iniziare con il piede giusto questadi ...

L'Akronos Tech Moncalieri si prende Gara 2 contro la Bruschi San Giovanni Valdarno, vince 63-81 e conquista la salvezza, Serie A2 per le toscane. Una partita che Moncalieri controlla con grande ...La Vero Volley Milano completa la lista delle “fantastiche quattro” che andranno a giocarsi lo scudetto 2023. Le meneghine battono 3-1 in gara3 dei quarti la Trasportipesanti Casalmaggiore e affronter ...