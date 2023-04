Serena | «Attaccanti dell’Inter risvegliati Ne manca solo uno»

Leggi su inter-news

(Di domenica 23 aprile 2023) Aldoha notato la forma ritrovata deglie ha scritto su Twitter il suo pensiero a riguardo. Queste le parole che ha utilizzato l’ex calciatore. RITROVATI – Simone Inzaghi ha finalmente ritrovato i suoi, ma non tutti. Aldone cita uno cheall’appello: «Dopo il risveglio contro il Benfica degliLautaro Martinez e Correa, oggi anche Lukaku (due reti) torna al gol su azione per l’Inter.la resurrezione di Dzeko per un finale di campionato impegnativo come quello neroazzurro». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...