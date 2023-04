Senza Antetokounmpo Bucks ancora ko con Miami. Lakers in scioltezza su Memphis

Giannis i Bucks cadono a Miami e vanno sotto 2 - 1 nella serie, i Lakers, invece, dominano ... Conancora una volta ai box per un problema alla schiena, i Bucks fanno tantissima ...Tante le emozioni nei play - off NBA. AncheEmbiid, Philadelphia chiude i conti con Brooklyn. I 76ers si impongono in gara 4 per 96 - 88 e ... approfittando dell'assenza di, si porta ...Chi ad Est deve probabilmente iniziare a preoccuparsi sono i Milwaukee Bucks, anche in gara - 3Giannisin campo. E ne approfittano i Miami Heat, che dominano davanti al proprio ...

NBA, infortunio Giannis Antetokounmpo: colpo alla schiena in gara-1, ko come i Bucks Sky Sport

In assenza di Giannis Antetokounmpo per la seconda partita consecutiva, Miami non poteva perdere l'occasione ed è partita sparata con 17 punti di Jimmy Butler nel primo quarto ...I Nuggets del serbo e i Bucks del greco sono teste di serie nella postseason, e i due si candidano a mvp del torneo. Ma tanti atleti del vecchio continente dettano legge nel basket delle stelle ...