Sei emotivamente intelligente solo se hai queste caratteristiche | e tu ce le hai?

(Di domenica 23 aprile 2023) Una persona equilibrata e in pace con se stessa e con gli altri sa dare il giusto peso alla testa e al cuore, o meglio è dotata di intelligenza emotiva. Ecco cosa significa. Spesso non ci pensiamo, ma praticamente ogni nostra azione è dettata dalla cosiddetta “intelligenza emotiva”, ossia dal nostro modo di recepire e “sentire” nel profondo persone, cose e situazioni attraverso le emozioni. È una dote che può essere più o meno sviluppata e che ci consente di capire meglio noi stessi e di interagire in modo più efficace con gli altri.intelligenti si nasce, ma volendo lo si può anche diventare. (Grantennistoscana.it)Per avere una vita realizzata e felice non basta l’intelligenza logica, ma serve appunto anche (e forse soprattutto) quella emotiva, intesa come un quoziente che ci consente di essere competenti e performanti anche da un punto di vista ...