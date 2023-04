Secondo il rapporto annuale di Tinder | sempre più giovani ricercano preferibilmente situationship | qualcosa a metà tra una relazione ufficiale e un' amicizia Senza impegno e progetti

(Di domenica 23 aprile 2023) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). A che punto siamo con le relazioni amorose a valle della scossa generata dalla pandemia? La segregazione imposta dal Covid, ricorderete, aveva prodotto un fiorire dei contatti on line, caratterizzati da una grande prudenza e diffidenza. L’inclinazione a rinchiudersi in casa, facendosi bastare il quotidiano e se stessi, aveva messo in crisi lo sviluppo dei rapporti sorti sulle piattaforme. Per fortuna oggi questa tendenza sembra essere stata invertita: la voglia di vedersi, toccarsi, condividere è tornata. Leggi anche › Il sesso e i romantici della Generazione Z › Le relazioni difettose – Perché lui non vuole parlare di futuro? Ma nuove ...

Il"Scaling Up to Phase Down" illustra le sfide che devono affrontare i Paesi in via di ... Inluogo, i Paesi in via di sviluppo affrontano un elevato costo del capitale, che distorce ...... lo rende noto lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine nel suoquotidiano,cui la probabilità di ulteriori attacchi missilistici e aerei in tutto il Paese rimane alta. Lo ...altre fonti gli ucraini stanno effettuando attacchi sulla riva sinistra utilizzando piccole ... Si arriva addirittura al punto che gli artiglieri sono costretti a redigere un...

Presentato al Senato il secondo rapporto Censis-Italgrob Food Service

In Italia e nel Mondo negli ultimi dieci anni tra i giovani è scoppiata un’epidemia di disturbi mentali. Depressione, disturbi d’ansia, disturbi del comportamento alimentare, disturbi bipolari, autole ...23 aprile, un giorno fatto di pagine sfogliate. E di dolci addentati, in questo caso: ripercorriamo insieme la storia della letteratura gialla con i ...