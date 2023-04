Scuola | al via la videorubrica del ministro Valditara

Leggi su ildenaro

(Di domenica 23 aprile 2023) Al via “Ilrisponde”, la nuovaweb nella quale la giornalista Maria Latella intervista ildell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, sui principali temi del mondo della. Pensato appositamente per studenti, famiglie, docenti e personale della, il format consiste in una conversazione dallo stile diretto e informale riguardante le iniziative del ministero dell’Istruzione e del Merito e le principali novità in ambito scolastico. Tra gli argomenti oggetto della prima puntata la figura del docente tutor, il fenomeno della dispersione scolastica, il potenziamento delle materie Stem e la “Grande alleanza per la”: temi centrali nel dibattito pubblico che Latella eaffrontano in maniera chiara ...