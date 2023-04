Scudetto SSC Napoli | quanti punti mancano agli azzurri per la matematica certezza

Ultime notizieNapoli - Questa sera, Juventus - Napoli a Torino infiamma la 31ª giornata e gli azzurri hanno un'occasione ghiotta nella corsa verso la matematica vittoria dello. E alla Bobo Tv son tutti ...Il sogno'Abbiamo affrontato ogni partita pensando solo ai 3 punti da ottenere in quei 90 minuti, non facciamo calcoli, l'importante è vivere partita per partita. La città è già tutta ...In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enrico Lubrano , avvocato e spesso consulente legale per le vicende dellaNapoli. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Scudetto SSC Napoli, quanti punti mancano agli azzurri per la ... DailyNews 24

In questa stagione ha messo a segno 26 gol in stagione ed è attualmente il capocannoniere della Serie A con 21 reti. Lo Scudetto e il premio di miglior marcatore del campionato potrebbero portarlo anc ...L'inaspettata sconfitta all'Olimpico della Lazio contro il Torino cambia i calcoli per la vittoria matematica dello scudetto del Napoli. L'inaspettata sconfitta all'Olimpico della Lazio contro il Tori ...