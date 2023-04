Scudetto Napoli | la combinazione per festeggiare già il 30 aprile

(Di domenica 23 aprile 2023) Ilè pronto ail terzodella sua storia. La squadra di Luciano Spalletti è reduce dalla vittoria nel big match della 31ª giornata del campionato di Serie A, la partita ha regalato anche polemiche ed episodi da Var e si è decisa nel finale con un gol di Raspadori. Nel primo tempo il colpo di Gatti a Kvara, l’arbitro non viene richiamato al Var. Nel secondo tempo Osimhen non è concreto, poi la Juventus passa ma il gol viene annullato per il fallo di Milik su Lobotka. In pieno recupero la rete della vittoria di Raspadori. Lo champagne è in frigo, la matematica dellopotrebbe arrivare già dalla prossima giornata. Ilcampione il 30se… Vince contro la Salernitana e la Lazio non ottiene i tre punti contro l’Inter. L'articolo CalcioWeb.

Oggi invece lo 0 - 1 dell'Allianz Stadium, firmato da Raspadori, avvicina in modo decisivo ilallo, al termine di un weekend perfetto per lasciarsi alle spalle l'amarezza dell'...Ilormai vicinissimo al terzo- che potrebbe arrivare già domenica prossima - si toglie lo sfizio di battere la Juventus all'Allianz Stadium in una partita equilibrata, che ha ...AGI - È finita con la vittoria delper 1 - 0, fra tante polemiche e una pioggia copiosa, la sfida giocata stasera all'Allianz ... Per i campani un altro passo importante verso lo. La ...

In questa stagione ha messo a segno 26 gol in stagione ed è attualmente il capocannoniere della Serie A con 21 reti. Lo Scudetto e il premio di miglior marcatore del campionato potrebbero portarlo anc ..."Dobbiamo aspettare per stappare bottiglie e cuori perché c'è ancora tempo". Così Luciano Spalletti commentando l'ipotesi che il suo Napoli settimana possa aggiudicarsi lo scudetto già il prossimo fin ...