Scivola al 7 per cento Sondaggio-bomba | il partito politicamente finito

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 aprile 2023) Nuova batosta per i centristi. Dopo il divorzio tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, che ha di fatto messo una pietra sopra la nascita del Terzo Polo, i sondaggi rincarano la dose. L'ultimo, quello realizzato da Supermedia Agi/Youtrend, vede Italia Viva e Azione insieme scendere e arrivare al 7 perperdendo lo 0,3. A guadagnare, invece, i due principali partiti. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è ora al 28,9 per. Anche FdI perde lo 0,3 perrispetto alla rilevazione del 13 aprile scorso. Mentre i dem si attestano al 20,1 per. Il Pd, a differenza degli avversari, guadagna un +0,4. Al terzo posto c'è sempre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte rimasto praticamente stabile al 15,7 (-0,1 rispetto a una settimana fa) come anche la Lega ferma al 9 per. Più sotto Forza ...