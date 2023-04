Schumacher intervistato con l' AI | licenziata la responsabile della rivista

dal sito inglese Independent, anzi, il 23enne lodinese non ha risparmiato qualche ... Il vice campione della F3 europea 2018, che in quel campionato fu battuto da Mickdopo una ...L'intervista è stata creata, pare, con uno strumento che si chiama Character.ai, e contiene affermazioni totalmente inventate :avrebbe detto, per esempio, di stare "molto meglio di anni ...... "Hamilton mi ha salvato dalle critiche" Berger consiglia a Hamilton di andare in Ferrari Lewis Hamilton ha infranto un altro dei record di MichaelSCOSSA NECESSARIAda ...

Michael Schumacher “intervistato” tramite l’IA: la famiglia del pilota farà causa al giornale DDay.it

È stata condannata da tutti e considerata soprattutto una "mancanza di decenza" come molti utenti sui social, indignati, hanno etichettato la finta intervista con l'intelligenza artificiale fatta al ...Un settimanale tedesco intervista Michael Schumacher con l'intelligenza artificiale e la famiglia del pilota fa causa ...