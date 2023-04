Scanavino | «Vogliamo arrivare secondi e fare due finali»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 23 aprile 2023) A Dazn, nel pre partita di Juventus–Napoli, è intervenuto l’amministratore delegato della Juventus Maurizio, rilasciando alcune dichiarazioni: «Siamo soddisfatti per i 15 punti riavuti in classifica, aspettiamo le motivazioni che hanno portato i giudici a prendere questa decisione e lo sapremo nelle prossime 2-3 settimane: solo allora potremo capire se ci saranno ulteriori penalizzazioni sportive oppure no» Sulla squalifica Lukaku e curva riaperta? «Una partita come quella di stasera merita uno stadio pieno, siamo felici del ricorso accolto: la Juventus é all’avanguardia per tutto quello che riguarda la gestione di questo tipo di eventi allo stadio, sono stati casi isolati e gravi, ma abbiamo individuato le persone coinvolte, punite in modo esemplare. Nel caso di Lukaku la nostra posizione è sempre a favore di tutto ciò che può combattere il razzismo, siamo ...