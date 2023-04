Scacchi | Mondiale 2023 | Ding Liren e Ian Nepomniachtchi pattano la decima partita Il russo rimane avanti nel match

(Di domenica 23 aprile 2023) Nessun cambiamento. Ianinfilano la terza patta di fila nelche assegna il titolodiad Astana. Questa volta servono sole tre ore ai due per mettersi d’accordo, a modo loro, e rinviare ancora molti discorsi a domani, quando ilavrà il Bianco trovandosi5,5-4,5. L’apertura scelta è un’abbastanza popolare sottovariante dell’Inglese Quattro Cavalli, che i due giocano senza perdere un attimo per nove mosse. Il primo a pensare èalla, attivando un piano particolare con Dg3 che forza Nepo a non arroccare, in quanto il successivo attacco del Bianco gli avrebbe distrutto tutta la struttura pedonale ...

Nessun cambiamento. Ian Nepomniachtchi e Ding Liren infilano la terza patta di fila nel match che assegna il titolo mondiale di scacchi 2023 ad Astana. Questa volta servono sole tre ore ai due per mettersi d'accordo, a modo loro, e rinviare ancora molti discorsi a domani, quando il match avrà il Bianco trovandosi 5,5-4,5. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Ding Liren; NERO: Nepomniachtchi 14:09 Per quest'oggi è tutto, domani l'undicesima partita con Nepomniachtchi avanti 5,5-4,5. Un saluto a tutti i lettori.