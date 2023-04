Sasha Banks ha già perso il titolo IWGP | Mercedes si arrende a Mayu Iwatani

(Di domenica 23 aprile 2023) Questa mattina ad Allstar Grand Queendom, evento della Stardom, non erano in palio solo i più importanti titoli della compagnia tutta al femminile, ma anche ildella New Japan, di cui l’ex WWEera campionessa.Mone, come si fa chiamare oggi, era al terzo match come wrestler della New Japan, il secondo in Giappone ed il primo nell’ambito di un evento Stardom.has just defeatedMone to become theWomen’s Champion at today’s STARDOM All Star Grand Queendom (04.23.2023)pic.twitter.com/ogM8GSmFia— Dark Puroresu Flowsion (@PuroresuFlow) April 23, 2023 New Champion Il match è andato peggio del previsto per la campionessa, che ha dovutorsi alla ...

NJPW: Aggiornamenti sul rinnovo di Mercedes Moné, Sasha Banks e la WWE sono solamente un ricordo Zona Wrestling

Mercedes Moné sarebbe riuscita a trovare un accordo con Bushiroad per rinnovare il contratto con New Japan Pro-Wrestling/STARDOM.Ultim'ora molto importante dal panorama nipponico e non solo. Mercedes Moné, al secolo Sasha Banks in WWE, avrebbe rinnovato l'accordo in scadenza con la NJPW, precisamente con la Bushiroad, azienda p ...