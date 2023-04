Sanità | Zanella Verdi-Si | ' su gratuità pillola non vogliamo scherzi'

(Di domenica 23 aprile 2023) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “La prossima settimana il Cda di Aifa sarà chiamato a ratificare la decisione di rendere gratuita per tutte le donne laanticoncezionale. Ovvio che noi donne non ci aspettiamo alcuna retromarcia, nonamo … Visto che esponenti della destra si sono spinti a sostenere che l'iniziativa contrasta la crescita della natalità, ricordiamo che la maternità è una scelta volontaria delle donne”. Così Luana, capogruppo di Alleanzae Sinistra alla Camera.

...la replica di Luana(AVS): "Grazie, Presidente. Ministro, non ci siamo proprio, non ci siamo e siamo andati anche fuori tema, se mi consente. Il ricorso, sotto gli occhi di tutti, alla...... un 'Osservatorio in collaborazione con l'Istituto superiore di' per valutare 'fatti e ... ha commentato ala capogruppo di Avs alla Camera Luana. Tutti i fatti del giorno, aggiornati in ......, Malavasi, Sportiello e Bonetti). Continua l'audizione sulle linee programmatiche della ... Commissione Lavoro eNella commissione presieduta da Francesco Zaffini (Fdi) si discute di due ...