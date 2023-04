Sampdoria-Spezia prosegue di notte | tafferugli tra i tifosi | spezzini portati via in treno senza biglietto

Leggi su sportface

(Di domenica 23 aprile 2023)proseguita anche di. Sono stati infatti registratitra idopo la partita, quando una cinquantina di supporter blucerchiati hanno attaccato gli autobus che trasportavano glialla stazione Brignole. La polizia ha effettuato dei fermi. Successivamente, i funzionari delle Ferrovie non volevano far salire idellosull’ultimoin quantoe su un convoglioposti in piedi, ma il Questore D’Anna ha intimato di fare uno strappo alla regola perché il rischio disordini se iospiti fossero rimasti fino all’alba in stazione sarebbe stato molto alto. SportFace.