Samardzic brilla con l'Udinese | è duello sul mercato ma il prezzo è altissimo

(Di domenica 23 aprile 2023) Lazar, in gol contro la Cremonese, accende ilestivo: sul serbo dell'si è registrato l'interesse di...

Tiene la linea con lucidità, anche se in realtà nonparticolarmente. Celik 5: niente, la sua ...5: lui invece si accende a intermittenza, ma è più spento che altro. Va troppo spesso al ...Colley 6 : si oppone al tentativo a botta sicura di. Governa la difesa senza troppi ... Trattamento ruvido da parte degli avversari, fa qualche buona cosa ma non. (dal 1' s.t. Verre 6 : ...La squadra di Massimiliano Allegri nonma al 38' arriva l'occasione più clamorosa sul destro ... Dal 69'6 : buoni minuti per un giocatore che diventerà un uomo mercato la prossima ...