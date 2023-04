Salernitana | vittoria e record | salvezza sempre più vicina

(Di domenica 23 aprile 2023) Lavede lae lo fa con un tris all’Arechi contro il Sassuolo, un risultatoper i campani Lavede lae lo fa con un tris all’Arechi contro il Sassuolo, un risultatoper i campani. Ottavo risultato utile consecutivo per i granata in campionato dall’arrivo di Paulo Sousa e mai nessuno prima d’ora c’era riuscito coi campani. Un risultato importante che premia anche gli sforzi del club sul mercato per rendere la squadra più competitiva rispetto allaottenuta all’ultima giornata nella passata stagione.

Calcio 2022 - 2023 Serie A SquadraTifosi granata in estasi per ladellache l'avvicina sempre di più alla quota salvezza. La squadra ha non solo meritato il 3 - 0 rotondo rifilato al Sassuolo ma ha anche divertito, si è scrollata dalle spalle, ...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 laEvidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo ... i brindisini invece sono a sei e il 30 aprile poi ospiteranno i campani che con unaodierna ......con un digiuno in Serie A che va avanti addirittura dal 7 febbraio (doppietta alla). ... La squadra è in forma e può tornare alla, l'obiettivo è avere l'approccio giusto, anche se ...

Quando il Napoli vincerà matematicamente lo scudetto Match point con la Salernitana se l'Inter frena la Lazio ilmattino.it

La squadra azzurra già nel prossimo week end potrebbe vincere lo Scudetto. Ci sono però alcuni risultati da incastrare.I nerazzurri di Simone Inzaghi, al Castellani contro i toscani nel lunch match della 31ª giornata di Serie A, cercano un successo che in campionato manca dal 5 marzo ...