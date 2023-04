Sabatini | Sarei stato orgogliosissimo di aver individuato un giocatore come Kvara

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 23 aprile 2023) A Tuttomercatoweb, è intervenuto Walter, ex direttore sportivo della Salernitana, di seguito le sue dichiarazioni: L'allenatore più furioso oggi? "Sono incerto tra Spalletti e Sarri". La Juve pagherà la decisione Superlega? "La prese Agnelli, che adesso è fuori e quindi non penso ci siano conti da saldare. Adesso c'è altro, c'è questa storia dei punti restituiti con i punti in sospeso. E' una cosa che francamente mi innervosisce: non entro nel merito, mi dà fastidio la provvisorietà. E' una cosa che nel calcio non si può sopportare: c'è un campionato in corso, ci sono obiettivi da inseguire e spero si risolva entro la fine del campionato. Invece la sensazione è che le cose saranno sistemate soltanto a fine campionato e sarebbe un disastro". C'è un talento che le sarebbe piaciuto scoprire? "Ce ne sono tanti, non mi metto a fare questo tipo di conta ...