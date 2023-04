Sabatini | «Mi sento colpevole per non aver vinto lo scudetto con la Roma»

(Di domenica 23 aprile 2023) Walter, ex direttore sportivo della, ha parlato a TMW Radio dei suoi rimpianti in giallorosso Walter, ex direttore sportivo della, ha parlato a TMW Radio. RIMPIANTI – «Miper nonlocon la. È un rimpianto, che puntualmente si riaffaccia nella mia mente, anche se devo dire che è stato fatto tutto il possibile. Faccio riferimento all’anno di Rudi Garcia e poi quando è subentrato Spalletti: sono stati fatti 87 e 85 punti, ma non è statoloed è una cosa che ancora oggi mi addolora. Adesso laavrà altre soddisfazioni, magari già quest’anno con altre persone, con Mourinho, perciò ...

Walter Sabatini torna a parlare di Roma e del suo passato nella squadra capitolina. Intervistato da TWM ... Queste le sue parole: "Mi sento colpevole per non aver vinto lo scudetto con la Roma. È un ... Il direttore sportivo Walter Sabatini si racconta: "Ero ... Notizie Calcio - Walter Sabatini si racconta con sincerità e onestà in un libro. I contenuti dell'autobiografia intitolata "Il mio calcio furioso e solitario".

