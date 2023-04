(Di domenica 23 aprile 2023) I media di Mosca raccontano la storia del 'rampollo' arruolato nella Wagner. Kiev: tutto falso Ildi Dmitry, portavoce del Cremlino, ha combattuto nella Wagner nellain Ucraina. Forse., forse no. La vicenda di Nikolayfinisce sotto i riflettori nel conflitto trae Ucraina. Mentre Mosca è alla costante ricerca di soldati, come dimostrano anche gli spot trasmessi in tv e online, le elite del paese cercano di dimostrare che anche i ‘figli di’ fanno la propria parte. Nikolay, 33 anni, secondo i media russi avrebbe servito il paese indossando la divisa della Wagner, la compagnia di mercenari guidata da Yevgeny Prigozhin. “L’ho considerato mio dovere. Non potevo rimanere in panchina a guardare amici e altre persone che ...

Ildi Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha combattuto nella Wagner nella guerra in Ucraina. ... La vicenda di Nikolay Peskov finisce sotto i riflettori nel conflitto trae Ucraina. ...Altrove come in, Sudafrica, Ucraina, Bielorussia, Georgia, Armenia e in 7 Stati Usa c'è una ... A chi obietta che bisogna prima sapere "com'è arrivato quelli" rispondiamo che questo ...Alta tensione trae Germania, espulsi da Mosca venti diplomatici tedeschi Le truppe di Kiev, ... Il segreto di Prigozhin suldi Peskov È qui, insomma, che avverrà la controffensiva di ...

Russia, "il figlio di Peskov è andato in guerra". Anzi, no Entilocali-online

(Adnkronos) – Il figlio di Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha combattuto nella Wagner nella guerra in Ucraina. Forse. Anzi, forse no. La vicenda di Nikolay Peskov finisce sotto i riflettori nel ...Il figlio dell'alto funzionario russo Peskov ha rivelato di aver prestato servizio in Ucraina con la milizia Wagner per sei mesi.