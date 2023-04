Running | Sarnico Lovere Run 2023 | doppietta Kenya | vincono Murkomen con record e Seoli

Leggi su sportface

(Di domenica 23 aprile 2023) Non ha deluso le aspettative l’11^Run, andata in scena nella giornata odierna di domenica 23 aprile nella splendida cornice del Lago d’Iseo. L’evento, organizzato da Moving Factory, ha visto ai nastri di partenza circa 3mila runner ed ha incoronato due atleti del. La gara maschile è stata vinta da Michael Selelo Saoli con il crono di 1h17’43”. Alle sue spalle gli azzurri Ahmed El Mazoury (La Recastello Radici Group) – in 1h18’20” – e Said El Otmani (Esercito) – in 1h18’31?. “E’ la mia prima volta in una gara su strada in Italia ed iniziare con una vittoria è sicuramente straordinario. Sono contento di aver vinto questa gara su un percorso splendido” ha detto Michael Selelo Saoli dopo la vittoria. La gara femminile ha invece incoronato Dorine Jerop, che non ha solo vinto ma ha anche ...