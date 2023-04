Running | Chia21 | pronostici rispettati | vince Antonino Lollo

Leggi su sportface

Chia Sport Week, domenica 23 aprile 2023: dopo i risultati di sabato 22 aprile alla Chia Swim, anche la corsa non delude le aspettative. Nella mezza maratona (21.097 km) è arrivato il successo di (G.S. Parco Alpi Apuane), che ha chiuso la sua gara dopo 1:08'46" davanti a Simone Saiu (Gruppo Pol. Dil. Assemini), secondo all'arrivo in 1:18'55", e Roberto Caria (Cagliari Marathon Club), terzo in 1:19'22". In campo femminile, invece, la vittoria è andata a Roberta Barna Scanu (Rensen Sport Team) in 1:34'24" davanti a Leonarda Cantara (G.S. Monte Acuto Marathon), in 1:36'22", e Rita Angela Spanu (Cagliari Marathon Club), in 1:37'00". "Che gara. Spettacolare e dura al tempo stesso. Invito tutti a venire a Chia Laguna l'anno prossimo e correrla, ne vale davvero la pena. La mia prestazione? ...