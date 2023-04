Rugby femminile | Sei Nazioni 2023 | la Francia liquida il Galles e resta in corsa per il titolo

(Di domenica 23 aprile 2023) Si è conclusa l’ultima partita della quarta giornata del TikTok Women’s Six Nationse la, come da pronostico, ha superato nettamente ilin scia all’Inghilterra, con la sfida tra le due armate europee che deciderà ilil prossimo fine settimana. Pronti, via e dopo neanche un minuto di gioco è Romane Menager ad andare oltre e a segnare i primi punti del match per lache va sul 7-0. Continuano a spingere le transalpine e al 5’ una punizione viene messa tra i pali di Jessy Tremouliere. Quattro minuti, e al nono arriva la seconda meta per le padrone di casa con Gaelle Hermet per il 17-0. Le cose peggiorano per ilal 15’, quando Sioned Harries commette fallo e viene ammonita, lasciando la sua squadra in inferiorità ...

L'Italia ha perso 29 - 21 contro la Scozia nella quarta giornata del Sei Nazioni. Una brutta prestazione per le ragazze di Nanni Raineri, che avevano vinto 10 degli ultimi 11 incontri contro questo avversario. Troppi errori gestuali, una rimessa laterale traballante e l'...Niente da fare per l' Italia nella quarta giornata del Tik Tok Sei Nazioni2023 di, con le azzurre che sono state battute per 29 - 21 dalla Scozia . Le padrone di casa erano reduci da 11 sconfitte conseutive in tutte le competizioni, ma ciò non ha impedito ...La diretta testuale live di Scozia - Italia , partita valevole per il quarto turno del Tik Tok Sei Nazioni 2023 di. Elisa Giordano e compagne, dopo la vittoria a Parma contro l'Irlanda, torna in campo per conquistare la seconda vittoria nel torneo e guadagnare così posizioni in classifica. Le ...

Esordio ieri per l'arbitro della sezione di Sulmona Jeona Piereci che ad Avezzano ha diretto l'incontro tra Avezzano e Teramo ...