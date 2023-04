Rottamazione delle cartelle | scadenza in arrivo | meglio non aspettare fine mese

(Di domenica 23 aprile 2023) Si avvicinano le date diper la richiesta diesattoriali: non aspettate oltre, fatela subito. Quella di quest’anno è un’occasione più unica che rara per i tanti contribuenti che hanno a che fare con il Fisco. Grazie ad un accordo preso tempo fa, l’AgenziaEntrate ha dato la possibilità di presentare apposita domanda per la definizione agevolatavecchieesattoriali. Laè disponibile già da diversi mesi e adesso si avvicinano le date ultime per inviare le richieste: sbrigatevi o rischiate di non poter usufruire dell’agevolazione.esattoriali 2023 – GrantennistoscanaLa...

Non tutti i debiti rientrano nella nuova2023 . Chi sperava di liberarsimulte nel comodino deve attendere ad esultare. Prima di fare domanda meglio controllare importo e data per accertarsi di rientrare nella misura. ...Il mercatoelettriche è sempre più ricco di proposte per tutte le taglie e - quasi - tutte le tasche , dalla minuscola DR 1.0 ( 19.900 euro con) alla lussuosa Audi Q8 e - tron , provata ...leggi anche Come scoprire se hai una cartella esattoriale che rientra nella nuovaI controlli automatizzatidichiarazioni e laPer controllare la regolarità degli ...

Cartelle, proroga per la rottamazione: domande fino al 30 giugno Il Sole 24 ORE

Esiste la possibilità di pagare le multe a rate anche senza ammissione alla rottamazione: ecco come fare domanda per dilazionare i pagamenti ...Nuove date per l'accettazione e per il pagamento della prima rata 1' DI LETTURA Con un comunicato stampa di ieri sera, il Ministero dell’Economia ha annunciato la proroga della scadenza della cosiddet ...