(Di domenica 23 aprile 2023) «Mi ha colpito alle spalle e mi sono ritrovata in terra, a faccia avanti, ha iniziato a toccarmi ma non parlava poi mi ha rubato il cellulare e la borsa». È ancora sotto choc la...

È ancora sotto choc laspagnola di vent'anni che, ieri mattina all'alba, è stata aggredita ... Susi sta facendo giorno, la ragazza rientra dopo una serata trascorsa con amici: è sola. ...sono più di 24 mila gli appartamenti per turisti, nelle mani di pochi. Milano ne conta quasi ... al miglioramento dei servizi, a realizzare parcheggi, a beneficio sia delche del ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli:21enne in bici ... Francavilla - Lavello: Muccignato di Pordenone; Gladiator - Casarano: Petrov di1; Molfetta - ...

Roma, turista spagnola aggredita, palpeggiata e rapinata all'alba: ennesima violenza a Termini ilmessaggero.it

«Mi ha colpito alle spalle e mi sono ritrovata in terra, a faccia avanti, ha iniziato a toccarmi ma non parlava poi mi ha rubato il cellulare e la borsa». È ancora sotto choc ...I parenti della vittima sono in contatto con l’ambasciata italiana ad Amman Il 30enne stava visitando un’aerea del sito archeologico quando è caduto riportando gravi ferite e fratture che ne hanno cau ...