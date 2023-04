Roma-Juventus Women | sputi su Montemurro durante le interviste tv La Procura Figc apre un’indagine

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 23 aprile 2023) Finisce malissimo la partitadi Serie A femminile. Sul campo finisce 3-2 per la, ma nel post partita avviene il peggio.le, infatti, l’allenatore della, Joe, è stato bersaglio di insulti eda parte di alcuni tifosi presenti in tribuna dello Stadio ‘Tre Fontane’ di. Laha aperto immediatamente. La centrocampista dellaWoman e della Nazionale, Martina Rosucci, ha pubblicato un lungo sfogo sul suo account Instagram. «La violenza, anche quando verbale, va denunciata! Magari non la si riuscirà a combattere fino in fondo, ma stare zitta davanti a questo o ignorarlo mi ...