Roma-Juventus femminile | aperta un’inchiesta per sputi e insulti all’allenatore

(Di domenica 23 aprile 2023) Un grave episodio si è verificato durante il match tra, valido per la poule scudetto della Serie A. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 3-2, ma la partita ha fatto discutere per un altro motivo. “I tanti tifosi dellache hanno applaudito Beerensteyn uscire sulle sue gambe dopo il colpo al collo, da una parte. Dall’altra un gruppetto che ha riempito Joe Montemurro didurante l’intervista post gara. Scosso il tecnico dellaWomen”, è il messaggio di un giornalista ripubblicato da Martina Rosucci. “Che vergogna. A questo aggiungo i tantiricevuti dalle mie compagne dalla tifoseria dietro la panchina… Complimenti (con un’emoticon che rimette e una che applaude, ndr). Oltre a ...

I nerazzurri infatti sono invischiati in una lotta con Lazio,e Milan. Sul tema dell'obiettivo minimo Marotta è tornato più volte in queste ultime ore, ma già nel maggio del 2022 era ......15 punti (e in attesa del nuovo giudizio della Corte di Appello federale) è ora al terzo posto LA 31GIORNATA Lazio - Torino 0 - 1 Empoli - Inter 0 - 3 Milan - Lecce- Napoli Atalanta -...Non perdono dallo scorso 12 febbraio quando dovettero cedere il passo alla. Sono noni a ... Al VAR Antonio Di Martino di Teramo; AVAR Federico La Penna di. 1. Presentazione del match QUI ...

Roma-Juve, brutto finale: insulti e sputi alle bianconere Aperta un'indagine La Gazzetta dello Sport

La Roma Femminile ha vinto 3-2 contro la Juventus ed è salita a +11 in classifica proprio sulle bianconere a quattro giornate dal termine del campionato, come riporta Il Corriere della Sera. Il match… ...Continuano le discussione sulla partita Roma-Juventus femminile: tante discussioni per il gesto contro l'allenatore Joe Montemurro ...