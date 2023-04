(Di domenica 23 aprile 2023)- I giocatori lo sanno, se ne rendono conto subito. Non hanno bisogno dei macchinari per capire se un infortunio è banale o meno. Purtroppo anche in questo caso le sensazioni a caldo sono state ...

- I giocatori lo sanno, se ne rendono conto subito. Non hanno bisogno dei macchinari per capire se un infortunio è banale o meno. Purtroppo anche in questo caso le sensazioni a caldo sono state ... Smaltita la festa per la strepitosa qualificazione alle semifinali di Europa League , conquistata ai supplementari contro il Feyenoord in un Olimpico traboccante di passione, laè costretta a fare i conti con gli infortuni arrivati durante la sfida con gli olandesi e notizie non positive arrivano da Chris Smalling e Georginio Wijnaldum ...

Roma in ansia: Smalling a rischio per il Bayer Corriere dello Sport

ROMA- I giocatori lo sanno, se ne rendono conto subito. Non hanno bisogno dei macchinari per capire se un infortunio è banale o meno. Purtroppo anche in questo caso le sensazioni a caldo sono state co ...