Roby Facchinetti | chi sono i cinque figli da tre donne diverse | Alessandra | Valentina | Francesco | Giulia e Roberto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 23 aprile 2023), ex tastierista e voce dei Pooh ha avutonati dalle relazioni del cantante con tre: Mirella Costa, Rosaria Longoni e l’attuale moglie Giovanna Lorenzi. Dal primo matrimonio con Mirella Costa, nel 1972diventa padre di, alla quale è dedicato l’album omonimo dei Pooh. La primogenita del tastierista dei Pooh ha studiato all‘Istituto Artistico Marangoni di Milano, per poi iniziare a lavora presso il brand Miu Miu. Successivamente lavora per Gucci e poi Moncler rinnovandoil look degli iconici piumini., ...