(Di domenica 23 aprile 2023) Era inevitabile e sta accadendo. Il Pd si svuota per riempirsi di materiale umano e ideologico cui aveva rinunciato.

... e che l'antifascismo fu un momento storicamente essenziale per ildei valori democratici". ... Mezzo secolo èe troviamo al governo coloro che vogliono definirsi protagonisti di una ...La lunga pausa primaverile della Formula 1 sta per finire , con ildel circus nello strano stradale dell'Azerbaijan, un circuito che ha finora riservato poche ...confermi la tendenza del,...... insieme al rinnovo delle infrastrutture , sono comunque finalizzati aldella McLaren tra i ... Tutti conoscono le persone che hanno fatto cose per molti anni ine hanno fatto la storia. ...

Ritorno al passato - ilGiornale.it ilGiornale.it

Era inevitabile e sta accadendo. Il Pd si svuota per riempirsi di materiale umano e ideologico cui aveva rinunciato.Per sganciarsi dalla dipendenza cinese, Joe Biden rilancia la produzione industriale: incentivi e politiche ad hoc hanno già creato 800mila posti di lavoro ...