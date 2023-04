Ritmica | Sofia Raffaeli sale a 14 medaglie in Coppa del Mondo | 7 volte è oro

(Di domenica 23 aprile 2023)conquista un’altra medaglia d’argento, dopo quella di sabato nell’All-Around (leggi qui), stavolta nella finale di specialità al cerchio, nella giornata conclusiva della World Cup di Ginnasticain scena a Baku, in Azerbaijan. Alla National Gymnastics Arena, lo stesso palazzetto che ospiterà il Campionato Europeo dal 17 al 21 maggio, l’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato è salita sul secondo gradino del podio con il punteggio di 34.400, alle spalle della rivale Stiliana Nikolova e davanti all’altra bulgara Eva Brezalieva, rispettivamente oro e bronzo. La diciannovenne di Chiaravalle, accompagnata in gara dalla sua allenatrice Julieta Cantaluppi, ha preso parte anche alle finali alla palla e alle clavette, non riuscendo però a ripetersi, certamente anche a causa di un po’ di stanchezza date le due tappe ...

Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli conquista un podio nelle Finali di Specialità in Coppa del Mondo OA Sport

Sofia Raffaeli ha conquistato un secondo posto in occasione delle Finali di Specialità che hanno chiuso la quarta tappa della Coppa del Mondo 2023 di ginnastica ritmica, andata in scena sulla pedana d ...