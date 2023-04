“Rinascita Sanleuciana” | presentata ufficialmente la lista per Nascenzio Iannace

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSan Leucio del Sannio (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota di “”,in sostegno della candidatura del sindaco uscente: “E’ evidentissimo agli occhi di tutti quanto, ed è moltissimo, abbiamo già fatto in dieci anni, e cioè dal momento del nostro primo insediamento al comune sanleuciano. Noi lo abbiamo fatto grazie a voi, per voi, con voi e insieme a voi. E dunque sempre grazie a voi, per voi, con voi e insieme a voi, con il vostro nuovamente e sicuramente larghissimo consenso, continueremo sul proficuo percorso già intrapreso, per rendere la nostra amatissima San Leucio del Sannio sempre di più il “fiore all’occhiello” dell’intera provincia sannita e non ...