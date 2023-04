Rimonta Monza | 3-2 alla Fiorentina

(Di domenica 23 aprile 2023)(ITALPRESS) – Vittoria inper ildi Pdino, che all’U-Power Stadium batte laper 3-2. Gara esaltante, aperta dai due gol della Viola siglati da Kouamè e Saponara e ribaltata poi dall’autorete di Biraghi, quindi da Dani Mota e dal rigore di Pessina.Bastano appena otto minutiper trovare il gol del vantaggio, grazie al colpo di testa di Kouamè che sul corner battuto da Biraghi svetta più in alto di tutti e batte Di Gregorio, emulando poi la tanto discussa esultanza di Romelu Lukaku. Passano soli cinque minuti e l’attaccante ivoriano è nuovamente protagonista, stavolta con il tracciante sinistro che si trasforma nell’assist vincente per il tocco sotto da due passi di Saponara. 2-0 per lae ...

Il tecnico delRaffaele Palladino è su di giri dopo la vittoria contro la Fiorentina in: "Ci hanno messo in difficoltà in avvio, poi abbiamo trovato le contromisure facendo una partita strepitosa ...

Come scritto da Opta, per la prima volta in Serie A, il Monza ha vinto una gara dopo uno svantaggio di due gol. L'ultima neopromossa a riuscirci era stata l'Empoli lo scorso ...'Buttata una grande occasione, non esiste sparire così dalla partita' MONZA (ITALPRESS) - 'Non possiamo avere questi cali di concentrazione, ...