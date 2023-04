Riforme | Follini | “Senza compromessi cantiere istituzionale resta al palo”

Leggi su italiasera

(Di domenica 23 aprile 2023) (Adnkronos) – “Ai tempi dell’antica Grecia il poeta Archiloco scrisse un verso su cui si discusse a lungo: ‘la volpe sa molte cose, ma il riccio ne sa una grande’. Su questa dicotomia si esercitò poi il grande filosofo Isaiah Berlin che scrisse un famoso saggio -Il riccio e la volpe, appunto- di cui pure si sarebbe parlato per molti anni, fino ai giorni nostri. Può sembrare un dilemma astruso, quello che oppone la varietà all’uniformità e che conduce al bivio tra l’eccesso e il difetto della specializzazione nel discorso pubblico. Eppure quel dilemma, a pensarci bene, racchiude e spiega anche la cruciale alternativa tra politiche fin troppo identitarie e mescolanze fin troppo varie. In qualche modo è anche la questione su cui si misurano alcuni dei protagonisti della politica italiana degli ultimi tempi. Sia Meloni che Schlein, per esempio, sembrano orgogliosamente proporsi come ...