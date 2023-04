Richard Madden e Priyanka Copra a Roma per Citadel | «Siamo spie speciali in stile Avengers»

(Di domenica 23 aprile 2023) Quest'insolita coppia si allea per sconfiggere i pericoli nel mondo. E nella Capitale racconta i segreti di questa serie spy targata Prime Video (con una sua versione indiana e una italiana con Matilda De Angelis)

Hanno partecipato allo special screening della premiere i componenti del cast, Priyanka Chopra Jonas, Stanley Tucci e Lesley Manville , oltre agli executive producer Anthony Russo, Joe ...Sopravvissuti, i personaggi interpretati dae Priyanka Chopra Jonas, sono gli agenti cui è stata cancellata la memoria : almeno fino a quando non dovranno rimettersi in gioco. Nel cast ...Nel cast ci sono, Priyanka Chopra Jonas , Stanley Tucci e Lesley Manville . Si tratta di un progetto ambizioso, perché sono in lavorazione attualmente altre serie "satelliti" ...

Game of Thrones: Richard Madden ricorda le Nozze Rosse in occasione del decimo anniversario BadTaste.it Cinema

Quest'insolita coppia si allea per sconfiggere i pericoli nel mondo. E nella Capitale racconta i segreti di questa serie spy targata Prime Video (con una sua versione indiana e una italiana con Matild ...Il cast di Citadel, la nuova serie evento di Prime Video creata dai fratelli Russo, ha fatto visita alla Capitale.