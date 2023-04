Riaccoglie nel napoletano ex marito | lui tenta di strangolarla e la costringe a farlo

(Di domenica 23 aprile 2023) Ha provato a riallacciare i rapporti, a raccogliere i cocci di una coppia ormai distrutta. Ma ha pagato a caro prezzo questotivo: l’ex, rientrato a casa, ha infattoto die l’ha costretta a fare sesso. A finire in manette un 64enne fermato dai carabinieri. Torre del Greco,exin L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

L' ex consorte era stata vessata più volte e le svariate denunce presentatetempo avevano portato carabinieri e Procura a chiedere al giudice l'applicazione di una misura che evitasse contatti ...L'ex consorte era stata vessata più volte e le svariate denunce presentatetempo avevano portato carabinieri e Procura a chiedere al giudice l'applicazione di una misura che evitasse contatti tra ...Come spesso capita da ormai due anni a questa parte, la Lazio di Sarri sembrasuo momento migliore ma inciampa sul più bello . E stavolta, la corsa vale tantissimo, conta per ...Immobile ...

Torre del Greco: riaccoglie in casa l'ex marito sperando di far pace, lui la picchia e tenta di strangolarla ilmattino.it

Tenta di strangolare l'ex moglie che lo aveva riaccolto in casa nel tentativo di riportare la loro vita sui binari giusti, senza più violenza. Per questo motivo a Torre del Greco ...La donna aveva riaccolto in casa l'ex marito violento, lui ha continuato ad abusare di lei, il 64enne di Torre del Greco è stato arrestato ...