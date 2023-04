Report | anticipazioni 24 aprile 2023 | servizi e inchieste in tv

(Di domenica 23 aprile 2023) Domani sera, alle ore 21.20, tornerà una nuova puntata di. Come sempre, Sigfrido Ranucci ci esporrà le ultimegiornalistiche del programma. Lecominceranno a parlare di Unione Europea, affrontando la tematica dei rincari energetici. Ci sarà poi spazio per parlare di Vaticano, con i beni della Curia custoditi all’interno della Città di Napoli. Si concluderà, poi, con il fenomeno dei campanili che nascondono le antenne telefoniche., l’indagine sulla rete elettrica europea Ilo a cura del giornalista Michele Buono, che parlerà di una possibilità legata a una rete elettrica che possa soddisfare tutto il territorio dell’attuale Unione Europea. Una condizione che vedrebbe duplici vantaggi: sul piano geopolitico, quello di essere indipendenti dalle riserve energetiche ...

Con la WWDC ormai alle porte, lesu ciò che potrebbe essere svelato alla kermesse stanno aumentando. L'ultimoparla delle nuove funzionalità che potrebbero essere presenti in iOS 17, la prossima grande revisione ...... dalle parole infelici del ministro Lollobrigida alla più strisciante polemiche sulle... che il 20 avrebbero dovuto presentare i lorosu tutte le opere a rischio... Talmente tanti ...In tandem con alcunedelle collezioni future. Oltre a una mostra interessante Life at Home: un'indagine da parte del brand sulla vita in casa, quest'anno in collaborazione con ...

Report, anticipazioni e servizi della puntata di questa sera Today.it

Con la WWDC ormai alle porte, le anticipazioni su ciò che potrebbe essere svelato alla kermesse stanno aumentando. L’ultimo report parla delle nuove funzionalità che potrebbero essere presenti in iOS ...L'Adriatic Sea Forum sarà la cornice per la presentazione della nuova edizione dell’Adriatic Sea Tourism Report di Risposte Turismo ...