Report allenamento 23 aprile

(Di domenica 23 aprile 2023) Questa mattina il Palermo è tornato in campo al “Renzo Barbera” per una seduta d’. Programma di recovery tra palestra e fisioterapia per i calciatori che ieri hanno disputato più di 45 minuti di gioco. Il resto del gruppo ha svolto un’attivazione e circuit training in palestra ed una partita a tema. La squadra allenata da Eugenio Corini riprenderà la preparazione nella giornata di mercoledì, in vista della prossima gara in casa del Como. Fonte articolo e foto: www.palermofc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

