Renato Zero | «L’Italia ignora la meritocrazia Meriterei un riconoscimento per quello che ho fatto» 

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 23 aprile 2023) Su Il Messaggero un’intervista a. I 24 concerti del nuovo tour, partito il 7 marzo da Firenze, hanno totalizzato finora 280 mila spettatori paganti. In questo tour c’è qualcosa che l’ha stupita?: «Ovunque vada, nei miei confronti c’è quasi devozione. I giovani mi chiamano maestro, gli anziani mi vedono e si commuovono… Mi sembra incredibile, però mi piace. Prendo questo affetto come la croce da Gran cavaliere che nessuno mi ha mai dato».si lamenta di non essere abbastanza considerato dalle istituzioni. «Lo Stato non partecipa alle sventure e ai trionfi degli italiani, riscuote e basta. Laè del tuttota. Con la mia musica non mi sono mai sottratto per cambiare in meglio questo Paese: a 17 anni, per ...