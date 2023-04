Remco Evenepoel vs Tadej Pogacar | come sarebbe andato il duello se lo sloveno non fosse caduto? Il belga era scatenato

(Di domenica 23 aprile 2023)contro: unche non s’ha da fare. La 109a edizione della Liegi-Bastogne-Liegi era particolarmente attesa proprio per il confronto tra i due principali fenomeni del ciclismo contemporaneo. Una sfida che sarà rimandata probabilmente al Giro di Lombardia: dopo due ore e mezza di corsa losi è ritirato per una frattura multipla dello scafoide provocata da una caduta.andata questa sfida? Difficile dirlo, indubbiamente la prova di forza diè stata quasi imbarazzante nei confronti del resto della concorrenza. Una dimostrazione di superiorità incredibile delche ha inflitto distacchi biblici a tutti gli avversari: Tom Pidcock è arrivato secondo dopo che ...

Il campione del mondo su stradaha vinto l'edizione numero 109 della Liegi - Bastogne - Liegi. Gara durissima anche per il freddo e un clima umido che ha sfiancato i corridori lungo i 258 km con partenza e arrivo a ...Bis da fuoriclasse dialla Liegi - Bastogne - Liegi 2023 . Il campione del mondo in carica ha conquistato per il secondo anno di fila la Doyenne , la più antica delle Classiche Monumento, con una ...Che spettacolo e che peccato.ha rivinto 12 mesi dopo la Liegi - Bastogne - Liegi , questa volta con la maglia di campione del mondo sulle spalle, come non accadeva dal 1987 (Moreno Argentin, allora). L'ultimo a ...

Ciclismo, Liegi-Bastogne-Liegi 2023: vince Evenepoel Sky Sport

Remco Evenepoel contro Tadej Pogacar: un duello che non s’ha da fare. La 109a edizione della Liegi-Bastogne-Liegi era particolarmente attesa proprio per il confronto tra i due principali fenomeni del ...Remco Evenepoel ha bissato il successo dello scorso anno e ha fatto sua la 109esima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi. Il belga, campione del mondo in linea in carica, al termine dei 258 chilometri ...