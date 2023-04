Regolamento playout Serie C 2022 2023 | ecco come funzionano

(Di domenica 23 aprile 2023) Al via idiilnel dettaglio. Si devono ancora decretare sei retrocessioni, due per ciascuno dei tre gironi A, B e C, e saranno coinvolte le squadre giunte dalla quintultima alla penultima posizione, che daranno vita a due spareggi per ciascun raggruppamento, tra la quintultima e la penultima e tra la quartultima e la terzultima. Sfide di andata e ritorno, giocherà in casa l’andata la squadra peggio piazzata al termine della regular season. Alla fine dei 180?, in caso di parità nel doppio confronto, niente supplementari o calci di rigore, ma conquisteranno la salvezza le formazioni meglio piazzate nella regular season. In ogni girone, dunque, due spareggi in gare di andata e ritorno, chi ...

SERIE C GIRONE C - Gli accoppiamenti 17) Messina vs 18) Gelbison RETROCESSE - Viterbese, Fidelis Andria - SALVEZZA - Monterosi ILa) la squadra quintultima classificata affronta ...SERIE C GIRONE B - Gli accoppiamenti 16) Vis Pesaro vs 19) Imolese 17) Alessandria vs 18) San Donato ILa) la squadra quintultima classificata affronta la squadra penultima ......6 e 9 maggio) Anzio Pallanuoto - Nuoto Catania De Akker Bologna - Check up Salerno retrocessa Netafim Bogliasco. Al termine della regular season sono in programma due playoff e un:...

Nel Girone C salta il doppio playout. La Viterbese, penultima, ha nove punti di distacco dal Monterosi e retrocede in maniera diretta, beffato da un regolamento che impedisce la disputa ...I nerostellati, in vantaggio con Ferro e Moreo, accarezzano la vittoria ma sono raggiunti dai torinesi. Quattro espulsioni nel caldo finale. Matematico il penultimo posto e la retrocessione ...