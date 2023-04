Regina Coeli | Papa Francesco | grande apprensione per la nuova guerra appena scoppiata

Nel corso del suo, oggi Papa Francesco ha rinnovato il suo appello per la pace nel Paese africano: ' Rimane purtroppo grave la situazione in Sudan. Perciò rinnovo il mio appello affinché ...Lo ha detto il Papa al. .Papa Francesco ha nuovamente chiesto la fine delle violenze in Sudan. Lo ha fatto dopo la recita del: 'Rimane purtroppo grave la situazione in Sudan ha detto rinnovo il mio appello affinché cessi al più presto la violenza e sia ripresa la strada del dialogo'. Quindi il Santo Padre ha ...

Regina Coeli 23 aprile: "Gesù forza per ritrovare noi stessi" Tag24

