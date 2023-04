Regina Coeli 23 aprile | Papa Francesco parla del prossimo viaggio in centro Europa

Leggi su velvetmag

(Di domenica 23 aprile 2023) In occasione della preghiera deldel 23introduce la sua riflessione facendo riferimento al Vangelo odierno. Dopo aver spiegato l’importanza di imparare a rileggere ogni aspetto della propria vita, anche il più doloroso, il Santo Padre ricorda anche il suoinvicino ai territori di guerra. In questa terza domenica di Pasqua il Vangelo racconta l’incontro di Gesù con i discepoli di Emmaus. Entrambi, rammaricati per la morte del Maestro, decidono di lasciare Gerusalemme e tornare a casa. Mentre camminano tristi, Gesù li affianca, ma loro non lo riconoscono. Gesù domanda perché siano tristi e loro spiegano il perché della loro tristezza e quindi, il Signore aiuta loro a ...