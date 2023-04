Reggio Emilia | caos in un ristorante Due uomini aggrediscono una famiglia | “Ti stacco la testa” Denunciati

(Di domenica 23 aprile 2023)i due, uno di 35 e l’altro di 37 anni, che hanno aggredito unain unnel Comune di Ventasso, in provincia di: l’episodio è accaduto lo scorso 2 aprile e, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Ramiseto sulla scorta della denuncia presentata dalle vittime, dalle testimonianze acquisite e dalla visione dei filmati della videosorveglianza del locale, l’aggressione è durata qualche minuto. Il padre dellasi trovava alla cassa per pagare il conto, quando uno dei due presunti aggressori ha iniziato ad insultarlo, probabilmente perchè stava perdendo tempo: a seguito del diverbio, l’indiziato ha spinto l’uomo con tanta violenza da farlo cadere a terra e procurargli dei traumi cerebrali, giudicati dai sanitari ...

Reggio Emilia, aggredita famiglia in fila al ristorante: “Ti stacco la testa”. Cosa è successo il Resto del Carlino

