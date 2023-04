Reggia di Caserta |  gli stranieri picchiano studenti e prof in gita 

(Di domenica 23 aprile 2023) Alcuni giovanissimi stranieri ospiti di un centro d'accoglienza della provincia disono stati deferiti per rapina: hanno aggredito una scolaresca in gita alla, derubando e malmenado uno studente e rompendo il setto nasale ad un docente

Si tratta di studenti " tutti minorenni " delle scuole superiori accompagnati da due docenti a far visita alladiche erano reduci da una precedente visita dalle parti della provincia ...Teatro del colpo un palazzo antico nel cuore del centro storico di, in via Tanucci, a pochi passi dallaVanvitelliana. I banditi - è l'ipotesi della Squadra Mobile diche ...... 'L'amma affucat' La rapina nel centro storico diTeatro del colpo un palazzo antico nel cuore del centro storico di, in via Tanucci, a pochi passi dallaVanvitelliana. I ...

Paura per una classe in gita a Caserta: prof e studente picchiati e rapinati fuori alla Reggia Fanpage

Alcuni giovanissimi stranieri ospiti di un centro d'accoglienza della provincia di Caserta sono stati deferiti per rapina: hanno aggredito una scolaresca in gita alla Reggia, derubando e malmenado uno ...La scolaresca, proveniente da Catania, stava visitando la Reggia di Caserta quando si è consumata l’aggressione: il docente ha riportato la ...