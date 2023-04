Real Madrid | Courtois | “Liga? Fino a quando la matematica non dirà il contrario…

(Di domenica 23 aprile 2023) Non si arrende il portiere dei Blancos che crede ancora nel titolo in Spagna nonostante il pesante divario.

Per conquistare la coppa poi devi battere il. Soprattutto se ha un allenatore come Ancelotti'. CALCIO ITALIANO - 'I cicli tornano sempre, i grandi club tornano sempre. È tornato il Milan, ...Il Barcellona invece deve cercare di rimettere il piede sull'acceleratore dopo un paio di pareggi consecutivi che hanno permesso aldi avvicinarsi un po' in classifica, anche se il ......posto e in Ligue 1 mentre in Liga spicca alle ore 16.15 la sfida tra Barcellona e Atletico. ...00 Citta di Varese - Folgore Caratese 15:00 Desenzano - USD Casatese 15:00Calepina - Seregno ...

Real Madrid, ecco le alternative a Benzema | Mercato Calciomercato.com

l portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, ai canali ufficiali del Real Madrid, ha parlato della lotta in Liga contro il Barcellona, con i catalani avanti di 8 punti (e una partita in meno da gioca ...Liga, il Barca a +8 sulle merengue ospita l'Atletico. Il quadro della 30/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE) (ANSA) ...