Real Betis vs Real Sociedad – probabili formazioni

(Di domenica 23 aprile 2023) Due squadre che lottano per il quarto posto nella massima serie spagnola si affronteranno martedì 25 aprile sera: ilaccoglierà laall’Estadio Benito Villamarin. La squadra di casa è attualmente quinta in classifica, a sei punti dal quarto posto della, che è in pole position per assicurarsi un posto in Champions League per la prossima stagione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 22 Anteprima della partitavsa che punto sono le due ...

Real Betis-Real Sociedad (martedì 25 aprile 2023 ore 22:00): formazioni, quote, pronostici. Partita decisi... Infobetting

Bella partita a Pamplona tra Osasuna e Betis. I padroni di casa conquistano i tre punti grazie ad una doppietta di Budimir nei primi 10 minuti a cui ha fatto seguito la rete di Miranda del Betis. Al 4 ...La Real Sociedad ha compiuto un passo importante verso l'accesso alla prossima Champions League, battendo in rimonta il Rayo Vallecano per 2-1 e sfruttando la sconfitta per 3-2 del Betis Siviglia in c ...