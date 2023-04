Real Betis-Real Sociedad martedì 25 aprile 2023 ore 22 | 00 | formazioni | quote | pronostici Partita decisiva per i Verdiblancos

(Di domenica 23 aprile 2023) Ancora una volta, nel momento in cui ilpoteva fare un salto di qualità e mirare decisamente alla Champions League, si è smarrito: la squadra di Pellegrini è uscita sconfitta dalla trasferta di Pamplona, per via soprattutto di un inizio di gara terribile, con due gol presi nei primi minuti di gioco. LaInfoBetting: Scommesse Sportive e

LaSociedad ha intanto compiuto un passo importante verso l'accesso alla prossima Champions League, battendo in rimonta il Rayo Vallecano per 2 - 1 e sfruttando la sconfitta per 3 - 2 del...Madrid 22:00- R. Sociedad BASKET - EUROLEAGUE 19:15 Monaco - Maccabi 19:45Madrid - Partizan VOLLEY - SUPERLEGA 17:00 Civitanova - Milano 17:00 Trentino - Piacenza Visualizza SuperLega ...Madrid 22:00- R. Sociedad BASKET - EUROLEAGUE 19:15 Monaco - Maccabi 19:45Madrid - Partizan VOLLEY - SUPERLEGA 17:00 Civitanova - Milano 17:00 Trentino - Piacenza Visualizza SuperLega ...

Real Betis-Real Sociedad (martedì 25 aprile 2023 ore 22:00): formazioni, quote, pronostici. Partita decisi... Infobetting

Bella partita a Pamplona tra Osasuna e Betis. I padroni di casa conquistano i tre punti grazie ad una doppietta di Budimir nei primi 10 minuti a cui ha fatto seguito la rete di Miranda del Betis. Al 4 ...La Real Sociedad ha compiuto un passo importante verso l'accesso alla prossima Champions League, battendo in rimonta il Rayo Vallecano per 2-1 e sfruttando la sconfitta per 3-2 del Betis Siviglia in c ...