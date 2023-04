Fabbri concede 6' di recupero e al 94' una conclusione di, appena entrato in campo sorprende Szczesny. A breve il servizio completo Juventus: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie ...... che nasce da una grandissima azione personale di Brahim Diaz, che ancora una voltai ...6), Elmas 5, Kvaratskhelia 5 (dal 36 s.t. Politano s.v.). I MIGLIORI Diaz 8: è l'incubo del ...... con tutto il rispetto per Simeone e, il nigeriano manca alla squadra non solo per i ... Per il bacino di tifosi che muove la Juve, il mercato dei diritti televisiviil campionato ...

Raspadori punisce la Juve all'ultimo respiro: il Napoli prepara la festa-scudetto Gazzetta del Sud

Szczesny 6 si fa trovare pronto ogni volta che viene chiamato in causa, appena prima della rete di Raspadori con la palla che gli passa sotto le gambe aveva salvato tutto su Osimhen. Cuadrado 5,5: in ...L'attaccante, appena entrato in campo, beffa i bianconeri al 93', dopo un gol annullato a Di Maria con la Var. Ora per il Tricolore a Spalletti manca solo la matematica ...