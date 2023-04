...Torino si è abbattuto un acquazzone che non ha però turbato il volto fresco e pulito di Giacomo. Il graffio dell'ex centravanti del Sassuolo, entrato negli ultimi minuti per Kvara,...nel finale la Juve e il Napoli prepara la festa scudetto . Ma quando può arrivare il terzo tricolore della storia dopo i due dell'era Maradona. Il Napoli domenica prossima alle 14.30 ...Fabbri concede 6' di recupero e al 94' una conclusione di, appena entrato in campo sorprende Szczesny. A breve il servizio completo Juventus: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie ...

Raspadori punisce la Juve all'ultimo respiro: il Napoli prepara la festa-scudetto La Gazzetta dello Sport

Raspadori nel recupero regala la vittoria al Napoli, che potrà festeggiare lo scudetto contro la Salernitana. Il Var annulla un gol a Di Maria ...La giustizia sportiva ridà 15 punti alla Juventus, il Napoli gliene toglie tre. Impresa azzurra a Torino col timbro vincente di Jack Raspadori in pieno recupero (1-0). Il Napoli scaccia la Juventus 19 ...